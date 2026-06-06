Країни НАТО обговорюють нове зобов’язання щодо військового фінансування України на суму €70 млрд, яке можуть представити під час саміту блоку в Анкарі наступного місяця.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів НАТО.

Новий механізм підтримки України від НАТО

За інформацією видання, пропозицію щодо нового механізму підтримки України Німеччина поширила серед союзників минулого місяця.

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За словами дипломатів, вона передбачає створення нового механізму для підвищення прозорості фінансування України.

— Ключовим є тверде зобов’язання, ухвалене в Анкарі, щодо продовження критично важливої підтримки України на сталій і справедливішій основі, – заявив п’ятий високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас, згідно зі словами двох дипломатів, запропонована сума не складатиметься повністю з нового фінансування.

Згідно з пропозицією, €30 млрд можуть бути враховані в межах уже погодженого дворічного кредиту Європейського Союзу для України на €90 млрд.

Ще €40 млрд можуть сформувати з двосторонніх зобов’язань союзників.

— Це природно, враховуючи той факт, що більшість союзників НАТО також є (членами – Ред.) ЄС. Було б несправедливо, якби їх двічі закликали до участі в обороні, – сказав шостий високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас частина союзників висловлює занепокоєння, що доступність коштів ЄС може вплинути на рівень окремої двосторонньої підтримки.

— Зараз важливо, щоб особливо європейські країни не розглядали цю позику в розмірі €90 млрд як щось, що замінить двосторонню підтримку, – заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стеренгард виданню Politico наприкінці минулого місяця.

Посадовець НАТО, який говорив від імені блоку, повідомив виданню, що наразі тривають обговорення, як продовжити підтримку України з боку НАТО та забезпечити справедливіший розподіл зобов’язань.

Водночас, за словами дипломатів, обговорення перебувають на ранній стадії. Зустріч міністрів оборони НАТО цього місяця може стати можливістю для досягнення домовленості.

Посол України в НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що будь-які нові зобов’язання мають враховувати першочергові потреби України.

— Доки для України не стануть доступними ефективні гарантії безпеки, ми можемо покладатися лише на фінансові гарантії, надані нашими партнерами, – сказала вона.

Раніше глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук повідомляла, що країни-члени обговорювали різні варіанти закріплення допомоги Україні, зокрема пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо спрямування 0,25% ВВП на підтримку Києва.

За її словами, частина союзників підтримала такий підхід, однак окремі держави виступили за більш гнучкий формат без фіксованих фінансових зобов’язань.

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