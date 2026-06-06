З боку Білорусі залишаються можливими провокації, зокрема у напрямку Києва та західних областей.

Про це в Media Center Ukraine заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко про можливі нові провокації з боку Білорусі

За словами Демченка, українська сторона продовжує враховувати різні сценарії розвитку ситуації.

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У ДПСУ допускають, що провокації можуть відбуватися як на напрямку Києва, так і у західних регіонах — зокрема для створення ризиків для логістичних маршрутів, як це вже відбувалося у 2022 році.

— Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти, – зазначив Демченко.

Водночас речник наголосив, що наразі безпосередньо біля українського кордону не спостерігається накопичення сил чи переміщення військової техніки.

За його словами, основна увага зараз зосереджена не лише на прикордонній смузі, а й на моніторингу ситуації в глибині території Білорусі.

У ДПСУ також зазначають, що чисельність білоруських підрозділів поблизу кордону суттєво не змінюється від початку повномасштабної війни — відбувається лише планова ротація.

За словами Демченка, значної кількості російських військових підрозділів на території Білорусі зараз немає.

Водночас він звернув увагу, що Росія теоретично може використати логістичну та інфраструктурну базу Білорусі для перекидання додаткових сил.

Раніше у ДПСУ повідомляли, що ознак формування ударного угруповання для повторного вторгнення з території Білорусі наразі не фіксують.

Разом із тим українські служби продовжують відстежувати активність усередині країни та оцінювати потенційні ризики для північного напрямку.

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