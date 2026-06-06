Минулої ночі українські війська вдарили безпілотниками по арсеналах військово-морського флоту РФ, базі у районі Кронштадта, а також по нафтобазі в Краснодарському краї.

Про це у суботу, 6 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удари по об’єктах РФ 6 червня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, минулої ночі українські дрони подолали близько 1 тис. км та досягли району Санкт-Петербурга, де були уражені російські арсенали ВМФ та база в Кронштадті.

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Також, як повідомив глава держави, ще одна група безпілотників здійснила удар на відстані приблизно 500 км у напрямку Краснодарського краю, де була атакована нафтова інфраструктура.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

— Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію, — зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що операції були результатом спільної роботи Сил оборони України, зокрема ЗСУ, СБУ та ГУР.

Президент України також підкреслив, що такі дії є відповіддю на триваючу російську агресію та удари по українській території, зазначивши, що будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії із Силами безпілотних систем та СБУ атакували військово-морську базу Балтійського флоту РФ Кронштадт, що знаходиться на відстані близько 1 тис. км від державного кордону України.

На місці спалахнула пожежа.

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