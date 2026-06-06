Минулої ночі українські війська вдарили безпілотниками по арсеналах військово-морського флоту РФ, базі у районі Кронштадта, а також по нафтобазі в Краснодарському краї.

Про це у суботу, 6 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удари по об’єктах РФ 6 червня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, минулої ночі українські дрони подолали близько 1 тис. км та досягли району Санкт-Петербурга, де були уражені російські арсенали ВМФ та база в Кронштадті.

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Також, як повідомив глава держави, ще одна група безпілотників здійснила удар на відстані приблизно 500 км у напрямку Краснодарського краю, де була атакована нафтова інфраструктура.

— Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію, — зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що операції були результатом спільної роботи Сил оборони України, зокрема ЗСУ, СБУ та ГУР.

Президент України також підкреслив, що такі дії є відповіддю на триваючу російську агресію та удари по українській території, зазначивши, що будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії із Силами безпілотних систем та СБУ атакували військово-морську базу Балтійського флоту РФ Кронштадт, що знаходиться на відстані близько 1 тис. км від державного кордону України.

На місці спалахнула пожежа.

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