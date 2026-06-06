Відмова президента РФ від пропозиції щодо прямих мирних переговорів лише погіршить ситуацію для Росії та посилить міжнародний тиск на неї.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про відмову РФ від переговорів

За словами очільника МЗС, рішення російського керівництва не погоджуватися на переговори з Україною позбавляє Москву можливості вийти з війни, яку він назвав провальною.

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Сибіга наголосив, що надалі для Росії зростатимуть втрати на полі бою, а також посилюватиметься економічний тиск — включно з ризиками рецесії, інфляції та зростання податкового навантаження на населення.

Він також заявив, що українські далекобійні удари продовжуватимуть розширювати географію, а жоден регіон Росії не є захищеним від наслідків війни.

Окремо міністр підкреслив, що посилюватиметься міжнародний тиск на Росію.

— Міжнародний тиск не послабшає. Він лише посилюватиметься. Включаючи використання заморожених активів, заборони на поїздки та неминучу відповідальність за злочини. І все це тому, що фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі будь-якою ціною та готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей за свої божевільні марення.

На думку Сибіги, відмова Кремля від миру пояснюється небажанням визнавати неможливість досягнення воєнних цілей в Україні.

Він також додав, що Росія в будь-якому разі буде змушена погодитися на дипломатичне врегулювання, однак умови для неї з часом лише погіршуватимуться.

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна із пропозицією провести особисту зустріч для обговорення завершення війни.

Він заявив, що Україна готова до повного припинення вогню на період переговорів із Росією та запропонував провести масштабний обмін полоненими за формулою “всіх на всіх” і повернути Україні цивільних осіб та депортованих дітей.

Однак президент РФ заявив, що не бачить сенсу в зустрічі та зазначив, що лист містить “елементи хамства”.

Після цього Володимир Зеленський наголосив, що російська сторона не прагне завершувати війну та назвав відповідь російського диктатора слабкою.

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