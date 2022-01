Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), які відстежують пересування армії РФ, зафіксували перекидання російських десантників до кордонів України та до Білорусі.

24 січня в соціальних мережах було опубліковано чергове відео з російською військовою технікою, яку транспортували залізницею. Згідно з описом, він був знятий у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною.

Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав на ньому бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ. Усього на платформах потяга зафіксували 31 БМД-4М та вісім БТР-МДМ, що, як зазначають CIT, відповідає одному батальйону.

Крім того, до складу поїзда входять п’ять пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 людей.

