Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), які відстежують пересування армії РФ, зафіксували перекидання російських десантників до кордонів України та до Білорусі.

24 січня в соціальних мережах було опубліковано чергове відео з російською військовою технікою, яку транспортували залізницею. Згідно з описом, він був знятий у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною.

Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав на ньому бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ. Усього на платформах потяга зафіксували 31 БМД-4М та вісім БТР-МДМ, що, як зазначають CIT, відповідає одному батальйону.

Крім того, до складу поїзда входять п’ять пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 людей.

Looks like we’re seeing further VDV deployments, this time reportedly in Bryansk. Those are BTR-MDM Rakushka and BMD-4M airborne armored vehicles, and 39 of them is a battalion set (31 BMD-4M and 8 BTR-MDM). Plus a R-142DA command post vehicle. 776/https://t.co/mHyTmvRGYi pic.twitter.com/VrcOo7O2t0 — Rob Lee (@RALee85) January 25, 2022

Також аналітики нарахували на платформах вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для ВДВ РФ. Такі ж КАМАЗи були помічені на одному з відео з російською колоною, зняте, згідно з описом, біля польсько-білоруського кордону.

Згідно з базою даних Російської залізниці, вагон рухається зі станції Текстильний в Іванівській області, поблизу якої дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

– Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. У будь-якому масштабному наступі на територію України ВДВ мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних об’єктів у тилу, або як ударна піхота (саме так застосовувалися російські та українські десантні частини в “гарячій фазі” війни на сході України), – пишуть аналітики.

Експерти вважають, що поява російських десантників виглядає тим більш загрозливо, що останніми днями безперервно продовжується нарощування російських угруповань на півдні Брянської області та Білорусі (на півдні Гомельської області на північ від Києва).

З урахуванням усього вищеописаного, заяви британської розвідки про підготовку окупаційного уряду з проросійських українських політиків, а також слів британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона про можливий блискавичний напад на Київ, аналітики вважають наступ з території Білорусі та/або Брянської області у напрямку української столиці як мінімум одним із можливих сценаріїв російських дій на території України.