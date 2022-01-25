Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Росії є план блискавичної війни проти України, включно із наступом на Київ.

Про це він заявив у коментарі журналістам, посилаючись на дані британської розвідки.

Джонсон попередив РФ, що вторгнення в Україну “буде катастрофою”, а також “болісною, насильницькою та кривавою справою”.

– Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України перебувають 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок, – наголосив Джонсон.

За словами політика, ситуація зараз має вигляд “досить похмурий”, проте війна не є неминучою.

– Я думаю, дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня, – повідомив Джонсон журналістам.

За його словами, Велика Британія “очолює створення пакета економічних санкцій” проти РФ, а також постачає Україні оборонну зброю.

Узгодження плану дій

Варто зазначити, що в понеділок, 24 січня, президент США Джо Байден, європейські лідери та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели переговори в форматі відеоконференції. У переговорах взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда та британський прем’єр Борис Джонсон.

Вони узгодили план дій на випадок вторгнення російських військ в Україну.

– Лідери обговорили спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з підготовкою до накладення на Росію масштабних санкцій і серйозних економічних витрат за такі дії, а також щодо зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО, – поінформували в Білому домі за підсумками переговорів.

Водночас учасники зустрічі погодилися, що нинішню напружену ситуацію слід вирішувати дипломатичним шляхом. Вони зобов’язалися продовжувати консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, зокрема співпрацювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ.

Джо Байден за підсумками переговорів заявив про “повну одностайність з європейськими лідерами”.

А за інформацією пресслужби британського прем’єра, західні лідери погодилися з тим, що в разі подальшого російського вторгнення потрібно вжити “швидких каральних заходів, включно з безпрецедентним пакетом санкцій”.

Тим часом у НАТО вирішили збільшити військову присутність у Східній Європі через загрозу нового вторгнення РФ в Україну.

А Пентагон перевів у режим підвищеної готовності близько 8,5 тис. американських військових, яких у разі потреби можуть перекинути до Європи для посилення НАТО.

Джерело: BBC, The White House