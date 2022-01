Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Росії є план блискавичної війни проти України, включно із наступом на Київ.

Про це він заявив у коментарі журналістам, посилаючись на дані британської розвідки.

Джонсон попередив РФ, що вторгнення в Україну “буде катастрофою”, а також “болісною, насильницькою та кривавою справою”.

За словами політика, ситуація зараз має вигляд “досить похмурий”, проте війна не є неминучою.

За його словами, Велика Британія “очолює створення пакета економічних санкцій” проти РФ, а також постачає Україні оборонну зброю.

Варто зазначити, що в понеділок, 24 січня, президент США Джо Байден, європейські лідери та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели переговори в форматі відеоконференції. У переговорах взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда та британський прем’єр Борис Джонсон.

Вони узгодили план дій на випадок вторгнення російських військ в Україну.

Водночас учасники зустрічі погодилися, що нинішню напружену ситуацію слід вирішувати дипломатичним шляхом. Вони зобов’язалися продовжувати консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, зокрема співпрацювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ.

Great meeting with @POTUS on European security with #NATO leaders @EmmanuelMacron, @OlafScholz, Mario Draghi, @AndrzejDuda, @BorisJohnson & our #EU partners @eucopresident & @vonderleyen. We agree that any further aggression by #Russia against #Ukraine will have severe costs. pic.twitter.com/r7wx0Xln4X

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2022