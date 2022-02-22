Держдума підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з псевдореспубліками “ЛНР” та “ДНР”.

Рішення російські депутати ухвалили одноголосно. Так звані “договори”, розраховані на 10 років, повинні набути чинності з моменту публікації.

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав із ватажками терористичних об’єднань “ЛНР” та “ДНР” договори, які передбачають начебто “охорону кордонів” окупованих українських територій в ОРДЛО України.

Документ також передбачає, що “охорона” здійснюватиметься спільними зусиллями Росії та “ЛДНР”. Також документ передбчає право “сторін” використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території один одного.

Крім того, тепер Росія може вживати заходів для підтримки “фінансової та банківської систем” так званих “ДНР” і “ЛНР”, виходячи з того, що платіжний засіб на окупованих територіях – російський рубль.

Також 21 лютого Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛДНР”. Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання незалежності терористичних формувань з боку Росії означає односторонній вихід Москви з Мінських угод та ігнорування рішень нормандської четвірки.