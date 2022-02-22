Путін підписав договір із терористами з “ЛДНР”: що передбачає документ

Договір, який підписав президент Росії Володимир Путін із ватажками терористичних об’єднань “ЛНР” та “ДНР”, передбачає “охорону кордонів” окупованих українських територій в ОРДЛО України.
Документ також передбачає, що “охорона” здійснюватиметься спільними зусиллями Росії та “ЛДНР”.
Головні положення з договору, який Володимир Путін підписав із терористичними формуваннями:
- спільна “оборона”;
- спільна “охорона кордонів республік Донбасу”;
- право “сторін” використовувати “військову інфраструктуру та військові бази на території” один одного;
- визнання документів, виданих “держорганами” один одного;
- Росія вживатиме заходів для підтримки “фінансової та банківської систем” так званих ДНР і ЛНР, виходячи з того, що платіжний засіб на окупованих територіях – російський рубль;
- “договори” укладено на 10 років.
Росія підписала аналогічний документ як з ватажком “ДНР”, так і зі своїм ставлеником з “ЛНР”.
В мережі вже знайшли збіг між цим договором, та документом, що був підписаний у 2008 році з невизнаними псевдодержавами Південна Осетія та Абхазія.
Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.
Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.
Джерело: президент РФ