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Путін підписав договір із терористами з “ЛДНР”: що передбачає документ

Ілля Нежигай редактор стрічки
Путін підписав договір із терористами з “ЛДНР”: що передбачає документ

Договір, який підписав президент Росії Володимир Путін із ватажками терористичних об’єднань “ЛНР” та “ДНР”, передбачає “охорону кордонів” окупованих українських територій в ОРДЛО України.

Документ також передбачає, що “охорона” здійснюватиметься спільними зусиллями Росії та “ЛДНР”.

Головні положення з договору, який Володимир Путін підписав із терористичними формуваннями:

  • спільна “оборона”;
  • спільна “охорона кордонів республік Донбасу”;
  • право “сторін” використовувати “військову інфраструктуру та військові бази на території” один одного;
  • визнання документів, виданих “держорганами” один одного;
  • Росія вживатиме заходів для підтримки “фінансової та банківської систем” так званих ДНР і ЛНР, виходячи з того, що платіжний засіб на окупованих територіях – російський рубль;
  • “договори” укладено на 10 років.

Росія підписала аналогічний документ як з ватажком “ДНР”, так і зі своїм ставлеником з “ЛНР”.

В мережі вже знайшли збіг між цим договором, та документом, що був підписаний у 2008 році з невизнаними псевдодержавами Південна Осетія та Абхазія.

Нагадаємо, 21 лютого Російська Федерація визнала “незалежність” незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.

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Джерело: президент РФ

Фото: Depositphotos

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