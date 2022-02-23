Поки Росія погрожує Україні, хмари згущаються над самою Москвою. Інформаційна бомба вибухає там, де Кремль зовсім не очікував.

Група авторитетних відставних офіцерів російської армії публікує офіційне звернення і прямо виступає проти війни з Україною. Більше того, вони вимагають відставки самого Путіна.

Російські яструби війни раптом стали голубами миру. Безпрецедентний крок для режиму.

Російська владна вертикаль дуже нагадує вежу. На верхівці всього – Путін, який завжди спирався на підтримку військового блоку. Це своєрідний фундамент. Та схоже, хтось почав прибирати нижні деталі, а це найлегший спосіб зруйнувати конструкцію. Чи дійсно військові пішли проти Путіна?

Раніше проти політики Кремля щодо України публічно виступала лише творча інтелігенція, артисти та письменники. Але російська пропагандистська машина списувала це на бурхливу фантазію цих людей.

І це спрацьовувало. Ідея так званого повернення Криму, а по суті його анексії, подавалась Кремлем як велика перемога без жодної краплі крові. І російський народ це підтримав.

Та повномасштабне вторгнення в Україну, схоже, вже не має вигляду такої хорошої ідеї для самих росіян. На відміну від Криму, тут доведеться лити кров. До того ж сам Путін постійно повторює мантру про один народ. Як же тоді воювати?

Запускає безпрецедентну кампанію проти війни з Україною генерал-полковник у відставці Леонід Івашов. Нехарактерна роль для націонал-патріота із прорадянськими поглядами. Та його статус говорить сам за себе – керівник управління при Міністерстві оборони за часів СРСР. А після його розпаду – вже у високих кабінетах Міноборони Росії.

Підтримала Івашова людина із лав рідної для Путіна спецслужби, генерал ФСБ у відставці Євген Савостьянов. Своєї антивійськової позиції він не приховує.

Третій фігурант – полковник запасу Михайло Ходарьонок. Він керував головним управлінням оперативного штабу Збройних сил Росії. Після служби зробив кар’єру військового журналіста. Людина не надто проукраїнських поглядів також раптом виступає проти ідеї вторгнення.

Невже у лавах російської армії та спецслужб виник розкол?

Опоненти можливої війни вже з’явилися і серед чинного керівництва армії Росії.

Такий демарш військових у гарячу фазу конфлікту – зовсім не випадковий. В оточенні Путіна хтось, і це необов’язково військовий, вирішив через генералів попередити керманича – війна вдарить по своїх же.

Та головну скрипку в цій партії можуть зіграти зовсім не військові або бізнес-друзі ВВП. Найбільше він прислухається до так званих “своїх”.

Одного разу ФСБшники вже врятували владу Путіна. Коли електорат та оточення почали сумніватися у діях керівника, ВВП зіграв брудно.

Чи готовий Путін повторити криваву гру для того, щоб загасити військовий протест і завдяки черговій провокації налаштувати російське суспільство на велику війну? Поки що це питання без відповіді.

Протест російських офіцерів продемонстрував – те, що кремлівська влада видає за свою силу, насправді її Ахіллесова п’ята. Силовий блок, на який спирається путінський режим, може посипатися. І запустити цей процес здатна війна з Україною.