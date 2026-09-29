Українські сили протиповітряної оборони цієї ночі відбили масовану повітряну атаку російських окупантів, збивши балістичні ракети. Водночас у низці регіонів триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про збиття російської балістики

Президент висловив подяку військовим, які відбивали повітряний удар, а також міжнародним партнерам за надання необхідного озброєння для захисту українського неба.

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— Цієї ночі були збиття, зокрема балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки ППО цими днями, а саме ракетами, — наголосив він.

За словами Зеленського, на тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку, а такі пакети для протиповітряної оборони України надходили надалі.

Президент зазначив, що у різних куточках країни фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів цивільної та критичної інфраструктури.

Під російськими ударами цієї ночі опинилася низка регіонів України. Зокрема, лунали вибухи в Києві, а також під ударами були Київська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Волинська та Рівненська області.

У столиці пошкоджено депо станції Київ-Пасажирський, дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

Під час нічної атаки на Україну 29 вересня російські війська застосували широкий спектр озброєння, випустивши гіперзвукову ракету Циркон, дві балістичні ракети Іскандер та 152 ударних безпілотників.

Зокрема, сили протиповітряної оборони успішно знищили обидва Іскандери, випущені російськими військами.

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