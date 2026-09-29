Росія обмежила використання повітряного простору над полігоном Капустин Яр в Астраханській області. Обмеження діють із 28 вересня до 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом. Відповідні дані опубліковані в авіаційних повідомленнях NOTAM.

Подібні обмеження зазвичай запроваджуються під час ракетних випробувань та інших робіт на полігоні.

Назва Капустин Яр останніми роками стала добре відомою в Україні через російські ракетні удари. Саме з цього полігону відбуваються пуски балістичної ракети середньої дальності Орєшнік.

Зараз дивляться

Де знаходиться полігон Капустин Яр та що про нього відомо, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Полігон Капустин Яр: де знаходиться

Полігон Капустин Яр розташований у Астраханській області Росії, у степовій місцевості неподалік від Волги. Найближче до нього розташоване закрите місто Знаменськ, яке і обслуговує військовий об’єкт.

Якщо подивитися, де знаходиться Капустин Яр на карті, то він розташований на південному сході європейської частини Росії.

Капустин Яр: відстань до України

Від Києва до району полігону по прямій приблизно 1 100 км.

Назву полігон отримав від села Капустин Яр, яке розташоване поруч. Саме село існувало задовго до появи військового об’єкта, а полігон почали створювати вже у радянський період.

Полігон Капустин Яр: розташування

Поруч із полігоном розташований Знаменськ. Це закрите місто Астраханської області. Воно виникло як військове поселення для людей, пов’язаних із роботою Капустиного Яру.

Знаменськ має статус закритої адміністративно-територіальної одиниці. Його історія безпосередньо пов’язана з ракетним полігоном. Адже тут жили військовослужбовці, фахівці та працівники, які забезпечували його роботу. Це великий випробувальний комплекс із прилеглою інфраструктурою та містом.

Коли з’явився полігон Капустин Яр

Полігон почали використовувати у 1946 році. Його створили для випробувань ракетної зброї.

Перші пуски відбулися вже у 1947 році. Тоді на Капустиному Яру випробовували німецькі балістичні ракети A-4, відомі також як V-2. Згодом тут почали випробовувати радянські ракетні комплекси.

У різні роки полігон використовували для випробувань балістичних і крилатих ракет, систем протиповітряної оборони та іншої військової техніки.

Капустин Яр мав і космічну функцію. У 1960-х роках звідси здійснювали запуски ракет-носіїв із супутниками. На території полігону в радянський період також проводили ядерні випробування.

Капустин Яр протягом десятиліть залишався одним із головних радянських, а після розпаду СРСР вже російських об’єктів для випробування ракетної техніки.

Нині Капустин Яр найчастіше згадують саме у зв’язку з російською балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік.

Коли Росія запускала Орєшнік по Україні

Перший відомий бойовий застосунок Орєшніка відбувся 21 листопада 2024 року. Росія тоді завдала удару по Дніпру.

Наступний запуск, який пов’язують із Капустиним Яром, відбувся 8 січня 2026 року. Тоді ракета була спрямована у бік Львівщини. Про ймовірні пуски саме з Капустиного Яру повідомляли Повітряні сили.

Ще один удар Орєшніком Росія завдала по Україні 24 травня 2026 року. Під час масованої атаки одна з двох ракет цього типу влучила в Київській області, поблизу Білої Церкви, а друга впала на тимчасово окупованій території Донецької області. Це стало третім відомим застосуванням Орєшніка проти України після ударів по Дніпру та Львівській області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.