У Росії 4 березня березня обидві палати парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному може бути превентивне запровадження воєнного стану у РФ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити, – написав він у Twitter.

Воєнний стан у Росії запроваджується указом президента. Він повинен негайно повідомити про своє рішення Раді Федерації та Державній думі.

Рада Федерації протягом 48 годин вирішує, чи затвердити президентський указ. Якщо вона цього не зробить, то документ втрачає чинність.

Запровадження воєнного стану в Росії передбачає мобілізацію, обмеження в’їзду, виїзду та свободи пересування, обмеження вибору місця проживання, дію комендантської години та встановлення трудового обов’язку.