Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.

Примітка: виділені компанії додалися до списку станом на 5 березня.