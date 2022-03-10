Велика Британія оголосила про санкції проти семи російських олігархів, зокрема Романа Абрамовича та Олега Дерипаски.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

Сукупний власний капітал олігархів, проти яких запроваджено санкції, становить близько 15 млрд фунтів стерлінгів.

Так, активи власника футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича заморожені. Йому заборонені угоди з британськими фізичними й юридичними особами, розпочнеться заборона на поїздки та запроваджені транспортні санкції.

Абрамович має частки у сталеливарному гіганті Євраз та Норильський нікель. Його статки перевищують 9 млрд фунтів стерлінгів.

Колишній діловий партнер Абрамовича, російський промисловець Олег Дерипаска теж потрапив під санкції. Його статки оцінюються у 2 млрд фунтів стерлінгів.

– Права рука Путіна та генеральний директор Роснафти Ігор Сечин та ще четверо з найближчого оточення російського президента залишилися із замороженими активами та забороною на поїздки, – йдеться у пресрелізі.

Список олігархів під санкціями:

Олег Дерипаска, володіє частками в En+ Group;

Ігор Сєчин, генеральний директор Роснафти;

Андрій Костін, голова правління банку ВТБ;

Олексій Міллер, генеральний директор енергетичної компанії Газпром;

Микола Токарєв, президент російської державної трубопровідної компанії Транснефть;

Дмитро Лебедєв, голова ради директорів Банку Росія.

Зазначається, що економічні санкції набудуть чинності наступного тижня.