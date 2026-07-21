Російські війська вночі 21 липня двічі атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися Київський і Немишлянський райони міста: пошкоджено автозаправну станцію та приватний будинок, виникла пожежа. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура, міський мер Ігор Терехов та ДСНС.

Атака на Харків: що відомо про наслідки

Зазначається, що перша атака на Харків сталася близько 00:05. FPV-дрон влучив на територію АЗС у Київському районі Харкова. Як наслідок – пошкоджено автомобіль, однак постраждалих не було.

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Пізніше, близько 04:05, російська армія завдала удару безпілотником (попередньо – типу Італмас), по Немишлянському району Харкова.

Прокуратура зазначила, що внаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок, виникла пожежа. Гостру реакцію на стрес зазнали п’ятеро людей: двоє чоловіків, дві жінки та 13-річна дівчинка (за даними ДСНС, дитині 12 років, – Ред.).

– Удар ворожого БпЛА припав на дах приватного будинку у Немишлянському районі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу. На місці події працювали оперативні підрозділи, піротехніки та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники, – розповіли в ДСНС.

За процесуального керівництва Шевченківської, Київської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вночі ворог атакував Україну 58 ударними дронами, сили ППО збили 46 цілей. Під ворожими ударами опинилася цивільна інфраструктура Чернігова, Харкова, населених пунктів на Дніпропетровщині.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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