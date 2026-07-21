19 та 20 липня російські війська провели штурми на півночі Сумської області, але просунутися ворогу не вдалося.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Штурми РФ на Сумщині

За даними експертів, геолокаційні кадри від 18 липня свідчать, що російські війська атакували українські позиції на південний схід від Олександрії, а також уздовж державного кордону на захід від Кучерова Курської області.

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Це підтверджує, що підрозділи Сил оборони залишаються на займаних рубежах, незважаючи на твердження російських джерел про їхнє витіснення.

Водночас 20 липня пов’язане з Північним угрупованням військ РФ джерело заявило, що окупанти нібито закріплюються у східній частині села Таратутине, розташованого на південний схід від Сум.

В ISW зазначають, що ці повідомлення можуть свідчити про можливе проникнення російських підрозділів до східної частини населеного пункту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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