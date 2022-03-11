Президент РФ Володимир Путін почав репресії проти 5-ї служби ФСБ, яка збирала інформацію про Україну перед вторгненням окупаційних військ на територію нашої держави.

– Саме 5-та служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. І, схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-та служба, боячись розлютити керівника, просто доповідала йому те, що він сам хотів почути, – йдеться у публікації Meduza.

За даними журналістів-розслідувачів, керівництво служби – генерала Сергія Беседа і його заступника Болуха – відправили під домашній арешт.

Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

Варто зазначити, що 5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) займається зв’язками ФСБ із закордонними партнерами, зокрема з американськими відомствами.

Усередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.