Байден розповів про поразки Путіна після вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден перерахував останні поразки президента РФ Володимира Путіна після того, як той пішов повномасштабною війною в Україну.

– Він сподівався домінувати в Україні без бою, і він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – і знову провалився. Він хотів послабити НАТО – і теж провалився. Хотів розділити американську демократію – і знову провалився. Світ об’єднаний, ми всі підтримуємо народ України, – наголосив Байден під час пресконференції 11 березня.

Байден вкотре повторив, що США не воюватимуть в Україні проти Росії, оскільки потрібно намагатися уникати прямої конфронтації між Кремлем і НАТО.

При цьому він наголосив, що “знає, що Путін ніколи не здобуде перемогу в Україні”.