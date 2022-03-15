Зовнішній борг РФ та її компаній сягає $150 млрд, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт.

Економісти Bloomberg називають три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу.

Вже 16 березня Росія має здійснити виплату за купоном у доларах. Залежно від того, як вона вчинить, можуть реалізуватися такі сценарії:

Перший: Росія виплатить борг у доларах. Це означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони.

Росія виплатить борг у доларах. Це означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони. Другий: Росія виплатить в рублях. Bloomberg пише, що окремі контракти дозволяють таку виплату – але не всі. Зокрема, виплата у середу буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт.

Росія виплатить в рублях. Bloomberg пише, що окремі контракти дозволяють таку виплату – але не всі. Зокрема, виплата у середу буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт. Третій: Росія взагалі не платить. Невиплата у середу запустить пільговий період у 30 днів, після чого настає дефолт, який відріже і без того відрізану від фінансових ринків Росію до завершення судових процесів і виплат.

Росія востаннє оголошувала дефолт у 1998 році. Після цього настала швидка інфляція, девальвація рубля та фінансова ізоляція на міжнародних ринках. Тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.

Внаслідок того, що донедавна кредитні рейтинги Росії були досить високими, її боргом володіють чимало інституцій включно з суверенними фондами у всьому світі.

Але директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що хоча борг є значним, його, ймовірно, недостатньо, щоб спричинити системну проблему для фінансових ринків.

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Раніше міністр фінансів Росії наказав переказати $117 млн, проте валюта виплати не вказана. Загалом суверенний зовнішній борг РФ становить близько $40 млрд.

Та це не єдині боргові виплати. У середу також має виплачуватися купон Северсталі, а у Євро та Тінькофф Банку – в неділю. Також внести виплату наступного тижня має Газпром. Найбільший борг серед компаній має саме Газпром – понад $25,4 млрд, за яким йде РЖД з боргом у $4,9 млрд.

У Bloomberg допускають, що компанії можуть впоратися з валютними боргами завдяки певному запасу в офшорних зонах.