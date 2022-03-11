Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

МВФ більше не вважає російський дефолт малоймовірною подією

Олена Конюшок SEO оптимізація
МВФ більше не вважає російський дефолт малоймовірною подією

Міжнародний валютний фонд більше не вважає дефолт Росії за зовнішнім боргом “малоймовірною подією”. Про це інформує Reuters, посилаючись на онлайн-брифінг директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Георгієва заявила, що причиною цього стали безпрецедентні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, і додала:

Російська економіка скорочується, а рецесія в Росії буде глибокою – це вже зрозуміло.

Директорка-розпорядниця МВФ також підкреслила: чим довше триватиме війна РФ проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.

Однак, за її словами, війна в Україні щонайменше на пів відсотка знижує і прогноз глобального зростання. 

Читайте
На межі дефолту. Fitch обвалило кредитний рейтинг Росії

Раніше про те, що Росія та Білорусь наближаються до дефолту, заявляв Світовий банк.

Така економічна ситуація пов’язана з масштабними обмеженнями, накладеними через розгортання повномасштабної війни на території України.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка