Міжнародний валютний фонд більше не вважає дефолт Росії за зовнішнім боргом “малоймовірною подією”. Про це інформує Reuters, посилаючись на онлайн-брифінг директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Георгієва заявила, що причиною цього стали безпрецедентні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, і додала:

Російська економіка скорочується, а рецесія в Росії буде глибокою – це вже зрозуміло.

Директорка-розпорядниця МВФ також підкреслила: чим довше триватиме війна РФ проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.

Однак, за її словами, війна в Україні щонайменше на пів відсотка знижує і прогноз глобального зростання.

Раніше про те, що Росія та Білорусь наближаються до дефолту, заявляв Світовий банк.

Така економічна ситуація пов’язана з масштабними обмеженнями, накладеними через розгортання повномасштабної війни на території України.