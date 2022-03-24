З кожним днем зростає ймовірність перевороту проти режиму Путіна

Ризик державного перевороту ФСБ Росії проти президента Путіна зростає з кожним тижнем, поки триває війна в Україні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на інформатора у центрі російської розвідки.

Інформатор стверджує, що хаос і невдоволення охопили Служби безпеки після невдалого вторгнення Росії в Україну.

Листи, які написав анонімний аналітик російської розвідки російському активісту у вигнанні Володимиру Осечкіну були опубліковані в інтернеті.

Осечкін в свою чергу зазначив, що ризик, на який пішли агенти розвідки став ознакою їх гніву до Путіна і великим невдоволенням санкціями, які забороняють офіцерам ФСБ літати у відпустки закордон.

– Протягом 20 років Путін створював стабільність в Росії. Співробітники ФСБ, поліцейські, Державні прокурори — ці люди всередині системи могли жити хорошим життям, – зазначив Осечкін.

Але тепер все змінилось. Працівники ФСБ розуміють, що ця війна – катастрофа для економіки та для людства. Вони не хочуть повертатися в Радянський Союз.

– З кожним тижнем і кожним місяцем, поки йде війна в Україні, зростає ймовірність повстання з боку співробітників служб безпеки, – каже Осечкін.