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Факти / Світ / Росія

Anonymous опублікували наказ Міноборони РФ про підготовку фейків про ЗСУ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры

Хакери групи Anonymous опублікували скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких “українські військові” нібито знущаються над “російськими військовополоненими”.

У наказі він зазначив:

  1. Створити та поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдського ставлення військовослужбовців ЗСУ та націоналістичних формувань на території України стосовно полонених, котрі висловили власне бажання здатися в полон.
  2. Створити та поширити серію графічних матеріалів, із доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів службовців збройних сил РФ, які опинилися в полоні. Також, спростувати факт залучення ЗС РФ військовослужбовців, що несуть військову службу по призову.

Причиною таких заходів з боку РФ стало те, що у соцмережах почали поширюватися відео нормального поводження українських військових із російськими полоненими. Після перегляду таких відео деякі солдати РФ можуть бути більш схильними здатися в полон.

Крім того, Булгаков наказав долучити безпідставні твердження до цих фейків про порушення українськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Наказ видано та підписано 21 березня.

Також хакери Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію (ВГТРК) і обіцяють вже найближчим часом оприлюднити 870 Гб отриманої інформації.

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Джерело: Anonymous

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Фото: Pexels

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