Хакери групи Anonymous опублікували скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких “українські військові” нібито знущаються над “російськими військовополоненими”.

У наказі він зазначив:

Причиною таких заходів з боку РФ стало те, що у соцмережах почали поширюватися відео нормального поводження українських військових із російськими полоненими. Після перегляду таких відео деякі солдати РФ можуть бути більш схильними здатися в полон.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ

Крім того, Булгаков наказав долучити безпідставні твердження до цих фейків про порушення українськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Наказ видано та підписано 21 березня.

Також хакери Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію (ВГТРК) і обіцяють вже найближчим часом оприлюднити 870 Гб отриманої інформації.

#Anonymous Network Battalion 65 (@xxNB65) is dropping 870GB worth of leaks from VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company) and will be releasing it under DDoSecrets[.]com #OpRussia https://t.co/ZjogefeWrS

— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022