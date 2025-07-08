Використання РФ хімікатів: Україна звернулась до Організації із заборони хімічної зброї

Україна офіційно звернулася до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) із проханням розпочати розслідування щодо можливого застосування Росією токсичних хімікатів у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на запит Києва, поданий до виконавчої ради організації в Гаазі.

Україна закликала ОЗХЗ розслідувати використання хімічної зброї Росією

Ініціатива виникла після заяв розвідок Нідерландів і Німеччини, які вказують на наявність доказів системного використання РФ заборонених речовин проти українських військових.

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Очільник ОЗХЗ Фернандо Аріас заявив, що організація посилить моніторинг ситуації вздовж лінії фронту та закликав країни-члени обговорити українську пропозицію. Для початку офіційного розслідування необхідна підтримка більшості держав-учасниць.

Україна пропонує створити незалежний і неупереджений механізм, здатний не лише фіксувати використання хімічної зброї, а й встановлювати відповідальних.

Раніше нідерландська розвідка повідомляла, що внаслідок дії хімікатів щонайменше троє українських військових загинули, а ще понад 2 500 отримали симптоми ураження токсинами. США ще у 2023 році звинувачували Росію у використанні хлоропікрину — токсичної речовини, яка заборонена міжнародними угодами.

За даними Сил підтримки ЗСУ, лише в березні 2025 року було зафіксовано 767 випадків застосування російською армією боєприпасів із отруйними речовинами. У квітні ГУР повідомляло про часті випадки використання хімічної зброї в районі села Щербаки на Запоріжжі.

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