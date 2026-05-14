Австралію на Євробаченні 2026 представила Дельта Гудрем. Артистка вийшла на сцену другого півфіналу з піснею Eclipse під номером 11.

Хто така Дельта Гудрем: біографія представниці Австралії на Євробаченні 2026

Дельта Гудрем — австралійська співачка, авторка пісень та акторка, яка має багаторічну успішну кар’єру на міжнародній сцені.

Свій перший контракт вона підписала у 15 років. Дебютний альбом Innocent Eyes став одним із найуспішніших в історії Австралії.

За час кар’єри артистка продала понад 9 мільйонів альбомів у світі, має п’ять альбомів №1 та дев’ять синглів, що очолювали чарти.

Як авторка та виконавиця вона співпрацювала з Селін Діон, Олівією Ньютон-Джон, Тоні Беннеттом і Майклом Болтоном.

Окрім музики, Гудрем знімалася у серіалі Neighbours, працювала у проєкті Love Is in the Air від Netflix, а також дев’ять сезонів була тренеркою шоу The Voice Australia.

Також вона виконувала роль Грізабелли у мюзиклі Cats і випустила книгу Bridge Over Troubled Dreams, яка стала бестселером.

Про що пісня Дельти Гудрем — Eclipse

Eclipse у перекладі означає Затемнення. Пісня побудована на космічних образах — місяця, сонця та планет, які сходяться разом.

Композиція розповідає про момент, коли двоє людей стають єдиним цілим, а світ навколо ніби зупиняється.

У тексті звучать мотиви ідеального моменту, “божественного” збігу та сили тяжіння, що притягує серця одне до одного.

Головний сенс — це відчуття єдності, кохання і початку нового етапу, який здається вічним.

Дельта Гудрем — Eclipse: переклад пісні Затемнення

Тіні під місячним сяйвом

Танцюють із сонцем

Планети сходяться

Аби кохати як один

І незабаром

Настане ранок

На небі, повному зірок

Хоч наші життя були розділені

Ми лише почали

Один дотик, один поцілунок

Усе моє життя заради такої ночі

Світ зупиняється для нас

Лише кохання існує

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Зви це ідеальним моментом

Я зву його божественним

Гравітація тягне

Твоє серце до мого

І незабаром

Настане ранок

На небі, повному зірок

Я саме там, де ти

Вічність лише починається

Один дотик, один поцілунок

Усе моє життя заради такої ночі

Світ зупиняється для нас

Лише кохання існує

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Коли ми затемнюємося

Ми одне кохання

Один дотик, один поцілунок

Усе моє життя заради такої ночі

Світ зупиняється для нас

Лише кохання існує

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Коли ми затемнюємося, коли ми затемнюємося

Дельта Гудрем — Eclipse: відео виступу

