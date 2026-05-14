Україну на Євробаченні 2026 представила співачка Lelеka. Артистка вийшла на сцену другого півфіналу з піснею Ridnym (Рідним) під номером 12.

Хто така Leleka: біографія представниці України на Євробаченні 2026

Leleka — це музичний проєкт співачки та авторки пісень Вікторії Лелеки, який вона заснувала у 2016 році, поки жила в Берліні.

Артистка здобула освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Після навчання працювала акторкою у Молодому театрі в Києві.

Зараз дивляться

Згодом вона продовжила музичну освіту — отримала ступінь магістра з джазової композиції у Дрездені, а також вивчала кінокомпозицію в Університеті кіно Бабельсберг.

За останні десять років Leleka випустила п’ять альбомів, створила багато пісень і написала саундтреки, зокрема до серіалу І будуть люди.

Її музика поєднує українську традицію, сучасне звучання та авторський підхід. Назва проєкту означає лелеку — перелітного птаха, який завжди повертається додому. Для артистки це особистий досвід, а не лише символ.

Про що пісня Leleka — Ridnym

Пісня Ridnym (Рідним) поєднує англійську та українську мови й будується навколо теми внутрішньої сили, страхів і повернення до свого коріння.

У тексті звучать образи змін і втрат — “зелене в іржу”, “червоне в пил”, “листя в полум’ї”. Водночас композиція говорить про надію: навіть після випробувань “коріння досі несе воду”, а все посіяне з часом розквітає і веде додому.

Ключовий мотив — “вишити нову долю рідним”, що підкреслює ідею відновлення, турботи про близьких і зв’язку з власною ідентичністю.

Пісню написали Адама Чефалу, Якоб Гегнер, Вікторія Лелека та Ярослав Джусь. Саме з цією композицією співачка перемогла у Нацвідборі 2026, який відбувся 7 лютого.

Leleka — Ridnym: переклад пісні Рідним

Зелене в іржу

Вір у зміни

Все зникає, хай там як

Червоне в пил

Зрізане з гілки

Листя в полум’ї

Ніщо не врятується

Виш’ю, виш’ю

Виш’ю нову долю

Виш’ю, виш’ю

Рідним найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все насіння, яке ми посіяли

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева стають ще вищими

Нову долю виш’ю

Рідним найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева стають ще вищими

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все насіння, яке ми посіяли

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева стають ще вищими

Leleka — Ridnym: відео виступу

Фото: скриншот з трансляції

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.