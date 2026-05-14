Україна на Євробаченні 2026: про що пісня Ridnym від Leleka
Україну на Євробаченні 2026 представила співачка Lelеka. Артистка вийшла на сцену другого півфіналу з піснею Ridnym (Рідним) під номером 12.
Хто така Leleka: біографія представниці України на Євробаченні 2026
Leleka — це музичний проєкт співачки та авторки пісень Вікторії Лелеки, який вона заснувала у 2016 році, поки жила в Берліні.
Артистка здобула освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Після навчання працювала акторкою у Молодому театрі в Києві.
Згодом вона продовжила музичну освіту — отримала ступінь магістра з джазової композиції у Дрездені, а також вивчала кінокомпозицію в Університеті кіно Бабельсберг.
За останні десять років Leleka випустила п’ять альбомів, створила багато пісень і написала саундтреки, зокрема до серіалу І будуть люди.
Її музика поєднує українську традицію, сучасне звучання та авторський підхід. Назва проєкту означає лелеку — перелітного птаха, який завжди повертається додому. Для артистки це особистий досвід, а не лише символ.
Про що пісня Leleka — Ridnym
Пісня Ridnym (Рідним) поєднує англійську та українську мови й будується навколо теми внутрішньої сили, страхів і повернення до свого коріння.
У тексті звучать образи змін і втрат — “зелене в іржу”, “червоне в пил”, “листя в полум’ї”. Водночас композиція говорить про надію: навіть після випробувань “коріння досі несе воду”, а все посіяне з часом розквітає і веде додому.
Ключовий мотив — “вишити нову долю рідним”, що підкреслює ідею відновлення, турботи про близьких і зв’язку з власною ідентичністю.
Пісню написали Адама Чефалу, Якоб Гегнер, Вікторія Лелека та Ярослав Джусь. Саме з цією композицією співачка перемогла у Нацвідборі 2026, який відбувся 7 лютого.
Leleka — Ridnym: переклад пісні Рідним
Зелене в іржу
Вір у зміни
Все зникає, хай там як
Червоне в пил
Зрізане з гілки
Листя в полум’ї
Ніщо не врятується
Виш’ю, виш’ю
Виш’ю нову долю
Виш’ю, виш’ю
Рідним найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все насіння, яке ми посіяли
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева стають ще вищими
Нову долю виш’ю
Рідним найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Ми побачимо, як дерева стають ще вищими
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все насіння, яке ми посіяли
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева стають ще вищими
Фото: скриншот з трансляції