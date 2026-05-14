Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, який проводиться з 1956 року між країнами, що є членами Європейської мовної спілки. На Євробаченні діє правило Великої п’ятірки, тобто до фіналу автоматично, незалежно від здобутого місця, потрапляють країни-засновниці – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

Перший конкурс відбувся у Швейцарії, в місті Луґано. Тоді у ньому взяли участь сім країн, які виконали по дві пісні, а з наступного року правила змінили, тож учасники почали виконувати по одній композиції. Що залишається незмінним, так це голосування глядачів та журі, за результатами якого визначають переможців пісенного конкурсу Євробачення.

Деякі країни перемагали у пісенному конкурсі багато разів. Рекордсменами за кількістю проведених конкурсів є Велика Британія та Ірландія. Хто ще перемагав на Євробаченні за весь час конкурсу?

Всі переможці Євробачення з 1956-го до 2025 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Переможці пісенного конкурсу Євробачення за всі роки: список країн

1956 рік – Швейцарія, пісня Refrain, виконавець Ліз Ассія;

1957 – Нідерланди, пісня Net als toen, виконавець Коррі Броккен;

1958 – Франція, пісня Dors, mon amour, виконавець Андре Клаво;

1959 – Нідерланди, пісня Een beetje, виконавець Тедді Схолтен;

1960 – Франція, пісня Tom Pillibi, виконавець Жаклін Буає;

1961 – Люксембург, пісня Nous les amoureux, виконавець Жан-Клод Паскаль;

1962 – Франція, пісня Un premier amour, виконавець Ізабель Обре;

1963 – Данія, пісня Dansevise, виконавці Ґрете та Йорґен Інґманн;

1964 – Італія, пісня Non ho l’età, виконавець Джильйола Чинкветті;

1965 – Люксембург, пісня Poupée de cire, poupée de son, виконавець Франс Галль;

1966 – Австрія, пісня Merci Chérie, виконавець Удо Юргенс;

1967 – Велика Британія, пісня Puppet on a String, виконавець Сенді Шоу;

1968 – Іспанія, пісня La, la, la, виконавець Массіель;

1969:

Іспанія, пісня Vivo cantando, виконавець Саломе; Велика Британія, пісня Boom Bang-a-Bang, виконавець Лулу; Нідерланди, пісня De troubadour, виконавець Ленні Кюр; Франція, пісня Un jour, un enfant, виконавець Фріда Боккара.

1970 – Ірландія, пісня All Kinds of Everything, виконавець Дана;

1971 – Монако, пісня Un banc, un arbre, une rue, виконавець Северін;

1972 – Люксембург, пісня Après toi, виконавець Вікі Леандрос;

1973 – Люксембург, пісня Tu te reconnaîtras, виконавець Анн-Марі Давід;

1974 – Швеція, пісня Waterloo, виконавець ABBA;

1975 – Нідерланди, пісня Ding-A-Dong, виконавець Teach-In;

1976 – Велика Британія, пісня Save Your Kisses for Me, виконавець Brotherhood of Man;

1977 – Франція, пісня L’oiseau et l’enfant, виконавець Марі Міріам;

1978 – Ізраїль, пісня A-Ba-Ni-Bi, виконавці Ізгар Коген і Alphabeta;

1979 – Ізраїль, пісня Hallelujah, виконавці Gali Atari та Milk and Honey;

1980 – Ірландія, пісня What’s Another Year?, виконавець Джонні Логан;

1981 – Велика Британія, пісня Making Your Mind Up, виконавець Bucks Fizz;

1982 – Німеччина, пісня Ein bißchen Frieden, виконавець Ніколь;

1983 – Люксембург, пісня Si la vie est cadeau, виконавець Корін Герме;

1984 – Швеція, пісня Diggi-Loo Diggi-Ley, виконавець Herreys;

1985 – Норвегія, пісня La det swinge, виконавець Bobbysocks;

1986 – Бельгія, пісня J’aime la vie, виконавець Сандра Кім;

1987 – Ірландія, пісня Hold Me Now, виконавець Джонні Логан;

1988 – Швейцарія, пісня Ne partez pas sans moi, виконавець Селін Діон;

1989 – Югославія, пісня Rock Me, виконавець Riva;

1990 – Італія, пісня Insieme: 1992, виконавець Тото Кутуньйо;

1991 – Швеція, пісня Fаngad av en stormvind, виконавець Карола;

1992 – Ірландія, пісня Why Me, виконавець Лінда Мартін;

1993 – Ірландія, пісня In Your Eyes, виконавець Нів Кавана;

1994 – Ірландія, пісня Rock ‘n’ Roll Kids, виконавці Пол Гаррінґтон і Чарлі МакҐеттіґан;

1995 – Норвегія, пісня Nocturne, виконавець Secret Garde;

1996 – Ірландія, пісня The Voice, виконавець Еймар Квінн;

1997 – Велика Британія, пісня Love Shine a Light, виконавці Katrina and the Waves;

1998 – Ізраїль, пісня Diva, виконавець Dana International;

1999 – Швеція, пісня Take Me to Your Heaven, виконавець Шарлотта Переллі;

2000 – Данія, пісня Fly on the Wings of Love, виконавець Olsen Brothers;

2001 – Естонія, пісня Everybody, виконавці Танель Падар, Дейв Бентон і 2XL;

2002 – Латвія, пісня I Wanna, виконавець Marie N;

2003 – Туреччина, пісня Everyway That I Can, виконавець Сертаб Еренер;

2004 – Україна, пісня Wild Dances, виконавець Руслана;

2005 – Греція, пісня My Number One, виконавець Єлена Папарізу;

2006 – Фінляндія, пісня Hard Rock Hallelujah, виконавець Lordi;

2007 – Сербія, пісня Молитва, виконавець Марія Шерифович;

2008 – Росія, пісня Believe, виконавець Діма Білан;

2009 – Норвегія, пісня Fairytale, виконавець Олександр Рибак;

2010 – Німеччина, пісня Satellite, виконавець Лена Маєр-Ландрут;

2011 – Азербайджан, пісня Running Scared, виконавець Ell/Nikki;

2012 – Швеція, пісня Euphoria, виконавець Лорін;

2013 – Данія, пісня Only Teardrops, виконавець Еммелі де Форест;

2014 – Австрія, пісня Rise Like a Phoenix, виконавець Кончита Вурст;

2015 – Швеція, пісня Heroes, виконавець Монс Сельмерлев;

2016 – Україна, пісня 1944, виконавець Джамала;

2017 – Португалія, пісня Amar Pelos Dois, виконавець Салвадор Собрал;

2018 – Ізраїль, пісня Toy, виконавець Нетта;

2019 – Нідерланди, пісня Arcade, виконавець Дункан Лоренс;

2020 – Пісенний конкурс не проводився у зв’язку з пандемією Covid-19;

2021 – Італія, пісня Zitti e buoni, виконавець Mаneskin;

2022 – Україна, пісня Stefania, виконавець Kalush Orchestra;

2023 – Швеція, пісня Tattoo, виконавець Лорін;

2024 – Швейцарія, пісня The Code, виконавці Nemo;

2025 – Австрія, пісня Wasted Love, виконавець JJ.

Ми дізналися, хто перемагав на Євробаченні за увесь час існування пісенного конкурсу. А хто стане переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2026, дізнаємося у суботу, 16 травня.

