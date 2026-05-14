Пісенний конкурс Євробачення – не лише шоу талантів, а й складна організаційна структура, в основі якої – баланс мистецтва, політики, фінансів.

Одним із найбільш обговорюваних аспектів конкурсу є те, чому деякі країни автоматично потрапляють у фінал Євробачення, тоді як інші змушені змагатися у півфіналах. Про це читайте в нашому матеріалі.

Причини, чому деякі країни автоматично проходять у фінал Євробачення

Після завершення Другої світової війни в Європейській мовній спілці виникла ідея створити міжнародний пісенний конкурс, який об’єднав би країни-учасниці в межах єдиного телешоу і транслювався б одночасно у всіх країнах-членах спілки.

Дебютний конкурс Євробачення відбувся 24 травня 1956 року в Лугано, Швейцарія. У ньому взяли участь сім країн, кожна з яких представила по дві пісні.

Потрапити одразу до фіналу пісенного конкурсу Євробачення можна двома способами:

завдяки своєму значному фінансовому внеску;

особливому організаційному статусу.

Однією країною, яка автоматично проходить до фіналу, є країна-господар, тобто та держава, яка виграла попередній конкурс і приймає його у себе наступного року. Наприклад, якби Україна перемогла у 2025-му, вона б автоматично опинилася у фіналі конкурсу 2026 року.

Чому 5 країн одразу у фіналі Євробачення: перелік

П’ять країн, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Іспанія, роблять найбільші внески до бюджету Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором конкурсу. Саме тому EBU гарантує їм місце у фіналі, щоб стимулювати їхню подальшу фінансову підтримку. Ці країни входять до так званої Великої п’ятірки, які щороку автоматично потрапляють у фінал пісенного конкурсу.

Усі ж інші країни-учасниці повинні пройти етап півфіналів, щоб мати змогу виступити у фіналі, оскільки загальна кількість охочих взяти участь є надто великою для проведення одного фінального шоу.

Термін Велика п’ятірка з’явився не одразу після заснування конкурсу, а значно пізніше. Спочатку, у 2001 році, була сформована Велика четвірка, до складу якої увійшли Іспанія, Німеччина, Велика Британія та Франція – основні фінансові донори конкурсу й активні учасники Європейської мовної спілки. У 2011-му до цієї групи приєдналася Італія, тож четвірка перетворилася на Велику п’ятірку.

Хто автоматично потрапляє до фіналу Євробачення 2026

Автоматично до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2026 зазвичай потрапляє п’ять країн, які входять до так званої Великої п’ятірки. Окрім них, автоматично опинилася у фіналі країна-господар цьогорічного конкурсу – Австрія.

Щоправда, цього року Іспанія бойкотує конкурс через присутність представника Ізраїля на шоу попри війну в Газі. Таке ж рішення ухвалили Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія.

Перелік учасників, які автоматично потрапили до фіналу Євробачення 2026:

Австрія – Cosmo – Tanzschein

Німеччина – Sarah Engels – Fire

Франція – Monroe – Regarde!

Велика Британія – Eins, Zwei, Drei – Look Mum No Computer

Італія – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

