Війська РФ в Україні очолив “сирійський м’ясник”: Кулеба та Салліван про це призначення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у неділю, що початковий план Росії щодо вторгнення в Україну “провалився” і що “історія покаже, чий план переважить”, після того, як Росія призначила нового генерала очолити своє військове вторгнення в Україну.

На прохання прокоментувати призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова керувати військами РФ в Україні під час повномасштабної війни, Кулеба сказав: Тепер у них інший план, а у нас свої.

— Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на припущенні, що ми виграємо в цій війні і звільнимо наші території, — сказав міністр в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

У США також прокоментували призначення Дворнікова. За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати очікують, що новий російський генерал здійснюватиме й надалі жорстокі напади на мирних жителів.

— У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість проти мирних жителів на інших театрах воєнних дій, зокрема у Сирії, і ми можемо очікувати більше від цього театру воєнних дій, — сказав він у коментарі CNN.

Салліван зауважив, що “цей генерал стане ще одним автором злочинів і жорстокості проти мирного населення України”.

Напередодні стало відомо про те, що Росія на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем істотних втрат внаслідок бойових дій – змінила командувача “спецоперацією” в Україні, ним став генерал армії Олександр Дворніков.

Хто такий Дворніков і чим він “прославився”?

Він набув значного бойового досвіду, керуючи діями російських військових у Сирії.

60-річний Дворніков був першим командувачем військовими операціями Росії в Сирії після того, як Путін відправив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд президента Сирії Башара Асада. Росія надала авіацію для підтримки сухопутних військ Асада і допомогла переломити хід громадянської війни в Сирії жахливою ціною.

Російська авіація підтримувала режим Асада та його союзників, коли вони брали в облогу контрольований повстанцями східний Алеппо, бомбардуючи густонаселені райони та завдаючи значних жертв серед цивільного населення.

Проте Салліван применшував важливість призначення для загальних шансів Росії на успіх, заявивши, що Росія вже зазнала “стратегічної невдачі”.

— Жодне призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні. Вони думали, що зможуть завоювати столицю та захопити інші великі міста з невеликим опором — що насправді їх зустрінуть з розпростертими обіймами… Те, що ми дізналися протягом перших кількох тижнів цієї війни, це те, що Україна ніколи не буде підкорена Росією. Не має значення, якого генерала президент Путін намагається призначити, – сказав Салліван.

Після командування російськими військами у Сирії журналісти та експерти за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість жертв серед цивільного населення, іноді називали його “сирійський м’ясник”. Читайте План був на найвищому рівні уряду РФ: США про напади на цивільних в Україні

Дворніков “прославився” й у Чечні тим, що не шкодував власних солдат задля виконання завдань.

За повідомленнями самої Росії, зараз її головна ціль – захоплення усієї території Донецької та Луганської областей України.

Кремль хоче просування вперед, щоб досягти певного успіху перед 9 травня, коли Москва відзначатиме перемогу у Другій світовій війні, яку тамтешня пропаганда називає “Великою вітчизняною”.

Джерела: CNN, NBC, BBC Україна