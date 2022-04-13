Час правління Путіна добігає кінця: Кислиця про замовчування злочинів РФ та позицію світу

Час правління Російською Федерацією під керівництвом президента РФ Володимира Путіна добігає кінця. У цьому переконаний постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця.

– Я наважуся сказати, що час правління Російської Федерації під керівництвом президента Путіна добігає кінця. Рано чи пізно ми всі прокинемося, і нам доведеться мати справу з Росією вже без Путіна. Тоді всі озиратимуться назад та дивитимуться, як вони голосували, зокрема, протягом березня, – переконаний він.

Сергій Кислиця зазначив, що членство Росії у Раді ООН зі справ людини було несумісним навіть за критеріями.

– Членство Росії у Раді ООН зі справ людини було несумісним навіть з критеріями. Єдина причина, з якої Російську Федерацію обрали, – це небажання інших країн Центральної та Східної Європи висувати конкуренцію. Фактично за відсутності конкуренції Росію обрали. Я радий, що попередній раз були вибори до Ради зі справ людини, то була конкуренція, і РФ програла одній з країн Центральної Європи.

Постійний представник України при ООН додав, що весь світ живе у принципово нових реаліях, коли настав час обирати кращі умови.

– Сербія не вперше підтримала проєкт резолюції, яку представляла Україна. Ми живемо у принципово нових реаліях, зокрема, у Генеральній асамблеї, коли прийшов час обирати, на якому ти боці: Статуту Організації Об’єднаних Націй чи продовжувати займатися політиканством, як це було до останнього часу, – переконаний Сергій Кислиця.