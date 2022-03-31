У четвер, 31 березня, очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Цього разу вони стосуються російських пропагандистів та генерал-полковника Михайла Мізинцева, відповідального за жорстоку блокаду Маріуполя.

Як поінформували в пресслужбі МЗС Великої Британії, під санкції потрапили 12 фізичних осіб та дві юрособи (російські державні пропагандистські ЗМІ).

Лондон запроваджує санкції проти російських пропагандистів через те, що вони поширюють брехню про повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну та сприяють приховуванню злочинів і варварських дій путінського режиму.

– Війна Путіна проти України ґрунтується на потоці брехні. Велика Британія допомогла світові викрити кремлівську дезінформацію, і ця остання порція санкцій вдарила по безсоромних пропагандистах, які розповсюджують фейкові новини та наративи Путіна. Ми продовжимо запроваджувати нові санкції, щоб посилити тиск на РФ та забезпечити поразку Путіна в Україні. Ніщо й ніхто не залишається поза увагою, – наголосила Елізабет Трасс.

Putin’s war on Ukraine is founded on lies. Today I have announced new sanctions targeting Russian state media and the Kremlin mouthpieces who spew Putin’s propaganda. This includes Mikhail Mizintsev, responsible for the appalling shelling of Mariupol ???? https://t.co/iz1yQh6xgP pic.twitter.com/cpkELBuk1Y — Liz Truss (@trussliz) March 31, 2022

Під британські санкції потрапили такі фізичні особи:

• Сергій Брильов – пропагандист Кремля, ведучий російського пропагандистського державного телеканалу Россия, на якому постійно поширюють брехню про війну в Україні. Брильов раніше проживав у Британії, а тепер не зможе більше отримувати доступ до своїх британських активів чи продовжувати там ділові відносини.

• Російський генерал-полковник Михайло Мізинцев, якого в британському МЗС назвали “маріупольським м’ясником” за жорстоку блокаду та бомбардування українського міста Маріуполь. У МЗС наголосили, що саме Мізинцев пов’язаний із плануванням та здійсненням бомбардування Маріуполя. Він також брав активну участь у військовій діяльності РФ у Сирії, включно з руйнуванням міста Алеппо.

• Олександр Жаров – генеральний директор Газпром-медіа і колишній керівник Роскомнагляду. Як уточнили в британському МЗС, Газпром-медіа володіє російським пропагандистським телеканалом НТВ, який поширює пропаганду і фейки щодо України (зокрема там стверджували, що Київ спільно зі США начебто “розробляє біологічну зброю”).

• Олексій Ніколов – генеральний директор російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

• Антон Анісімов – головний редактор російського пропагандистського медіа Sputnik, керівник міжнародного мовлення інформаційного агентства та радіо Sputnik.

• Володимир Максименко – директор Фонду стратегічної культури (аналітичного порталу, який поширює дезінформацію щодо України).

• Андрій Арєшев – працює у Фонді стратегічної культури.

• Ірина Бубнова – редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури.

• Антон Беспалов – редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури.

• Сергій Саєнко – займається управлінням соціальними мережами у Фонді стратегічної культури.

• Наталія Скороходова – відповідає за відділ кадрів та фінанси у Фонді стратегічної культури.

• Світлана Замлєлова – головна редакторка журналу Камертон (видання, пов’язане з Фондом стратегічної культури).

Громадянам РФ, які потрапили до санкційного списку, заборонять в’їзд до Великої Британії. Крім того, будуть заморожені активи, виявлені на території цієї країни.

Крім того, Британія ввела санкції проти юридичних осіб – державних російських ЗМІ:

• проти фінансованої Кремлем компанії ТВ-Новости, якій належить канал RT;

• проти компанії Россия сегодня, що контролює інформаційне агентство Sputnik.

Як пояснили в британському МЗС, після рішення британського медіарегулятора Ofcom відкликати ліцензію на мовлення RT ці санкції гарантують, що RT не зможе повернутися на британські телеканали. Крім того, санкції не дозволять компаніям і приватним особам, що працюють у Великій Британії, взаємодіяти з російськими пропагандистськими агентствами RT та Sputnik, а також їхніми ключовими фігурами.

У МЗС Британії наголосили, що дезінформація є частиною стратегії Кремля та використовується режимом Путіна, щоб приховати правду про його вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Велика Британія запровадила санкції проти президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Обмеження торкнулися і російських олігархів, які є соратниками Путіна. Йдеться, наприклад, про Алішера Усманова, одного з найбагатших бізнесменів РФ, засновника компанії Металоінвест. Крім того, під санкції потрапили Роман Абрамович та Олег Дерипаска.

Велика Британія слідом за Сполученими Штатами також оголосила про припинення імпорту російської нафти.

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Джерело: МЗС Великої Британії