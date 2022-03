У четвер, 31 березня, очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосила про введення нових санкцій проти РФ. Цього разу вони стосуються російських пропагандистів та генерал-полковника Михайла Мізинцева, відповідального за жорстоку блокаду Маріуполя.

Як поінформували в пресслужбі МЗС Великої Британії, під санкції потрапили 12 фізичних осіб та дві юрособи (російські державні пропагандистські ЗМІ).

Лондон запроваджує санкції проти російських пропагандистів через те, що вони поширюють брехню про повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну та сприяють приховуванню злочинів і варварських дій путінського режиму.

Putin’s war on Ukraine is founded on lies. Today I have announced new sanctions targeting Russian state media and the Kremlin mouthpieces who spew Putin’s propaganda.

This includes Mikhail Mizintsev, responsible for the appalling shelling of Mariupol ???? https://t.co/iz1yQh6xgP pic.twitter.com/cpkELBuk1Y

— Liz Truss (@trussliz) March 31, 2022