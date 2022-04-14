Російську Федерацію під час голосувань 13 квітня не переобрали до низки органів у системі ООН.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Росії немає у Постійному форумі корінних народів. Проте туди обрали Україну.

Немає представників РФ у Комітеті ООН з питань неурядових організацій, виконавчому бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.

Today’s elections @ ECOSOC bodies have sent Russian ship to … : Permanent Forum of Indigenous Peoples: Russia lost to Ukraine; Committee of NGO: Russia – not elected; UNICEF Executive Bureau: Russia – not elected; UN Women Executive Bureau Russia – not elected with 16 votes … pic.twitter.com/pubfmDWsRF — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2022

Україну обрали до складу Комісії зі становища жінок та Комісії з соціального розвитку на період 2023 – 2027 років.

За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джапарової, Україну вперше в історії обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів – там нашу державу представлятиме Сулейман Мамут.

– Юрист-міжнародник, що має досвід роботи в міжнародних організаціях, син ветеранів національного руху кримських татар, – наголосила Джапарова.

На думку першої заступниці голови МЗС України, Сулеймана Мамута – надзвичайно важлива подія, яка надасть Україні можливість ще гучніше розповідати про корінні народи нашої держави – караїмів, кримчаків та кримських татар.

Фото: Постійне представництво України при ООН