Російську Федерацію під час голосувань 13 квітня не переобрали до низки органів у системі ООН.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
За його словами, Росії немає у Постійному форумі корінних народів. Проте туди обрали Україну.
Немає представників РФ у Комітеті ООН з питань неурядових організацій, виконавчому бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.
Today’s elections @ ECOSOC bodies have sent Russian ship to … : Permanent Forum of Indigenous Peoples: Russia lost to Ukraine; Committee of NGO: Russia – not elected; UNICEF Executive Bureau: Russia – not elected; UN Women Executive Bureau Russia – not elected with 16 votes … pic.twitter.com/pubfmDWsRF
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2022
Україну обрали до складу Комісії зі становища жінок та Комісії з соціального розвитку на період 2023 – 2027 років.
За словами першої заступниці голови МЗС України Еміне Джапарової, Україну вперше в історії обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів – там нашу державу представлятиме Сулейман Мамут.
– Юрист-міжнародник, що має досвід роботи в міжнародних організаціях, син ветеранів національного руху кримських татар, – наголосила Джапарова.
На думку першої заступниці голови МЗС України, Сулеймана Мамута – надзвичайно важлива подія, яка надасть Україні можливість ще гучніше розповідати про корінні народи нашої держави – караїмів, кримчаків та кримських татар.