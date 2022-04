Російську Федерацію під час голосувань 13 квітня не переобрали до низки органів у системі ООН.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Росії немає у Постійному форумі корінних народів. Проте туди обрали Україну.

Немає представників РФ у Комітеті ООН з питань неурядових організацій, виконавчому бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та ООН-Жінки.

Today’s elections @ ECOSOC bodies have sent Russian ship to … : Permanent Forum of Indigenous Peoples: Russia lost to Ukraine; Committee of NGO: Russia – not elected; UNICEF Executive Bureau: Russia – not elected; UN Women Executive Bureau Russia – not elected with 16 votes … pic.twitter.com/pubfmDWsRF

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2022