Згідно з новим дослідженням, проведеним незалежною дослідницькою групою, Росія заробила близько 63 мільярдів євро (66 мільярдів доларів) на продажу викопного палива за два місяці з моменту масштабного вторгнення її військ на територію незалежної України.

Про це йдеться у звіті The Centre for Research on Energy and Clean Air.

Низка країн світу запровадила жорсткі санкції проти керівництва Кремля, економіки РФ. Але ці санкції були підірвані експортом викопного палива з Росії, особливо до країн ЄС.

Прагнення Європи продовжувати імпорт викопного палива та платежі за нього завадило запровадити більш всеосяжні санкції щодо російських банків, фінансових установ та торгівлі. Приплив готівки у розмірі сотень мільйонів євро на день підтримав курс рубля та послабив дію санкцій.

Багато країн-членів Європейського Союзу заявили про перехід на “зелену енергетику” – це допоможе протягом кількох років позбутися залежності від російських енергоресурсів. Але в короткостроковій перспективі це не вплине на доходи Росії від експорту викопного палива.

Але все ж таки обсяги імпорту вже впали, а Росія дуже швидко не знайде іншого ринку збуту, окрім Європи. Саме до Європи йде значна частина експорту викопного палива.

Терміналів ЗПГ або альтернативних трубопровідних з’єднань для перенаправлення експорту трубопровідного газу до іншого місця просто не існує. Різновиди сирої нафти та вугілля, що експортуються до Європи, важко знаходять інших покупців, оскільки є мало нафтопереробних заводів та електростанцій, призначених для їхнього використання.

З огляду на ці чинники, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння видобутку нафти майже на 15% до кінця квітня та на 25% у травні. Проте ціни на пальне компенсують скорочення обсягів.

У звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря вказується, що Росія майже подвоїла свої доходи від продажу нафти, газу та вугілля з 24 лютого 2022 року.

Європейський Союз закупив 71% російського викопного палива.

Німеччина імпортувала більше, ніж будь-яка інша країна, заплативши приблизно 9,1 мільярда євро. Другим найбільшим покупцем була Італія (6,9 млрд євро), за нею слідують Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,6 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

У середу російський Газпром оголосив про припинення постачання до Польщі та Болгарії після того, як дві країни-члени НАТО та ЄС відмовилися платити у рублях. Європейські лідери звинуватили Кремль у шантажі.

У звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря йдеться, що російську нафту продовжили купувати нафтові та енергетичні компанії, а також промислові підприємства, які пов’язані з Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Лукойл, Neste та Orlen та Trafigura; енергетичні – RWE, KEPCO, Taipower, Tohoku Electric Power, Chubu Electric Power, TEPCO, Kyushu Electric Power; та промислові підприємства – Nippon Steel, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsubishi, Hyundai Steel, Sumitomo та JFE Steel.

Спостерігається явне зростання постачань нафти до Індії, Єгипту та інших “незвичайних” напрямів для російського експорту. Проте постачання в ці країни недостатньо, щоб компенсувати падіння експорту до Європи.