Російські олігархи передбачали санкції за кілька місяців до початку війни та почали переводити гроші через неформальну платіжну систему, відому як Hawala.

Про це у коментарі Bussines Insider розповіли експерти з фінансових злочинів, які помітили збільшення обсягів грошових переказів російських громадян на місяці, що передували війні.

Подібна активність пов’язана з влученням російських олігархів під західні санкції через війну РФ проти України. Проте олігархи, схоже, передбачали такий розвиток подій, переказуючи гроші через неофіційну платіжну систему, відому як Hawala.

У коментарі виданню експерт з фінансових злочинів та генеральний директор компанії Elucidate Шейн Рідель, чия робота полягає у вивченні закономірностей руху грошей, розповів про цю платіжну систему.

– Ніхто не звертає уваги на цю комбінацію організацій – фінансових посередників для обох довірених осіб, – сказав він.

За його словами, ніхто не відслідковує транзакції між проксі та проксі, оскільки це ніде не викликає жодних тривожних сигналів.

Платіжна система Hawala – це неофіційна система переказу коштів, яка дозволяє переказувати кошти від однієї організації до іншої без фактичного переміщення грошей. У ній немає жодних записів, оскільки вона не вимагає документації.

Related video

Іншими словами, Hawala дозволяє фізичним або юридичним особам здійснювати транзакції поза традиційними банківськими системами. Видання зазначає, що цією системою користувалися протягом десятиліть, але в деяких країнах, наприклад, в Індії, вона була визнана незаконною через відсутність регулювання.

Шейн Рідель розповів, що в місяці, які передували російському вторгненню – починаючи з листопада і особливо в грудні – експертами з його організації було помічено збільшення кількості транзакцій за участю Росії.

– Ми бачили, як гроші надходили з офшорів до оншорів (Оншор – фінансовий центр у повноподатковій території, який не надає податкових пільг, незалежно веде компанія діяльність на даній території або веде діяльність за її межами, – Ред.), а деякі гроші надходили з Оншорів в офшори, що було непропорційно масштабним – більше 10% направлялися в або від підставних компаній або організацій, які, за нашою оцінкою, були підставними компаніями, – сказав Шейн Рідель.

За його словами, такі транзакції не відповідають ринку, оскільки типовий потік переказів у будь-який конкретний день становить менше ніж 1% за участю підставних компаній.

Операції у системі Hawala виникли на Близькому Сході та у Південній Азії. Спочатку мережі Hawala були орієнтовані на “фінансування тероризму, санкції проти нього та ухилення від санкцій”, розповів експерт Рідель.

Він виокремив санкції, що були накладені на міжнародні транзакції для Росії, тим самим заборонивши їй користуватися SWIFT.

Шейн Рідель заявив, що коли проти Росії вводилися санкції, це було зроблено з надією ускладнити рух грошей для РФ, зокрема для олігархів.

– Система Hawala може розглядатися як один із цих жорсткіших способів обробки транзакцій, – сказав він.

Згідно з даними аналізу, проведеного організацією Ріделя, активність перекладів була зосереджена в кількох європейських юрисдикціях – у Швейцарії, на Кіпрі або Мальті. У всіх цих юрисдикціях багато постачальників корпоративних послуг є підставними компаніями, сказав Шейн Рідель.

– Я використовую термін “підставна компанія” досить широко в даному контексті, це може бути траст або інший подібний механізм. Але до введення санкцій ми спостерігали екстремальне збільшення як припливу, так і відтоку коштів із Росії, – розповів експерт.

За його словами, російські олігархи можуть використати платіжну систему Hawala для здійснення транзакцій, що може пояснити, як вони змогли зберегти свій розкішний спосіб життя та утримання деяких своїх активів, таких як величезні яхти.

– Зараз нічого не відбувається. Набір даних, які ми розглядаємо, більше не покажуть нам трафік, принаймні між Росією та іншими країнами, тому що він практично припинено, – резюмував Рідель.

Раніше українська розвідка повідомила, що для мінімізації наслідків економічних санкцій, запроваджених країнами світу, Росія намагається залучити інші країни із блоку ОДКБ.