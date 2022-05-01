1 травня у російській Томарівці під Бєлгородом стався потужний вибух. З’ясувалося, що горить об’єкт Міністерства оборони РФ.
У соцмережах вже з’явилися перші кадри вибуху під Бєлгородом: ймовірно, йдеться про пожежу на військових складах.
Потужний вибух під Бєлгородом вже прокоментував губернатор області В’ячеслав Гладков. Він заявив, що пожежа сталася на кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу.
Російський чиновник також підтвердив, що вибух стався на території об’єкту Міністерства оборони РФ, однак ні причин, ні наслідків розголошувати не став.
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