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Факти / Світ / Росія

Вибух під Бєлгородом: горить об’єкт Міноборони РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вибух під Бєлгородом: горить об’єкт Міноборони РФ

1 травня у російській Томарівці під Бєлгородом стався потужний вибух. З’ясувалося, що горить об’єкт Міністерства оборони РФ.

У соцмережах вже з’явилися перші кадри вибуху під Бєлгородом: ймовірно, йдеться про пожежу на військових складах.

Потужний вибух під Бєлгородом вже прокоментував губернатор області В’ячеслав Гладков. Він заявив, що пожежа сталася на кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу.

Російський чиновник також підтвердив, що вибух стався на території об’єкту Міністерства оборони РФ, однак ні причин, ні наслідків розголошувати не став.

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