Мешканців готуватимуть до евакуації: через пожежі у Сибіру в одному з районів оголошено НС

У Мінусинському районі російського Красноярського краю влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Причиною стали нестихаючі лісові пожежі у Сибіру.

Про це 2 травня повідомили у прес-службі Єдиної чергової диспетчерської служби (ЄЧДС) Мінусинська. Страшні пожежі вони назвали “складною обстановкою” в регіоні.

– У зв’язку із складною пожежною обстановкою в районі с. Знам’янка, с. Лугавське та п. Озеро Тагарське Мінусинського району головою Мінусинського району оголошено режим надзвичайної ситуації, – йдеться у повідомленні.

Про те, що у Сибіру горять ліси, місцеві мешканці повідомляли ще тиждень тому. Станом на початок травня відомо, що страшні пожежі у Сибіру знищили уже близько 170 гектарів лісу.

Адміністрація Мінусинського району вже попередила мешканців села Лугавське про готовність до евакуації. Чи є жертви серед місцевого населення, влада не повідомляє.