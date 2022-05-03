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Факти / Світ / Росія

У Підмосков’ї сталася масштабна пожежа на складі з друкованою продукцією

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в Підмосков'ї на складі видавництва Просвещение

О пів на восьму ранку 3 травня на Кудинівському шосе в Підмосков’ї ліквідували потужну пожежу на складі видавництва Просвещение, де зберігалися підручники та інша друкована продукція.

Унаслідок надзвичайної ситуації зайнялися 33,8 тис. кв. м площі складів.

Крім того, частково обвалилися конструкції будівлі.

Також була загроза поширення вогню на сусідній склад, розташований за 10 метрів від осередку займання.

Відомо, що частину приміщень складу орендували видавництво Просвещение та ТОВ Сток Трейдинг.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що менше місяця тому співробітникам Просвещения наказали звести до мінімуму згадки про Київ та Україну в шкільних підручниках.

Наступного навчального року видавництво планує випустити один із підручників без прізвища автора на обкладинці, тому що той – громадянин України.

Джерело: Антон Геращенко

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