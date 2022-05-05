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Факти / Світ / Росія

Вже зафіксовані підкопи та пошкодження: Польща звела 50 км стіни з Білоруссю

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
кордон Польщі з білорусю

Польща станом на 4 травня збудувала на кордоні з Білоруссю 50 км стіни. Про це повідомило польське радіо RMF FM.

Тим не менш вже зафіксовані перші пошкодження огорожі на кордоні з білоруського боку. В одному випадку невідомі намагалися розпиляти металеві частини огорожі, в іншому – розширити прольоти між ними.

Внаслідок таких дій утворили 30 сантиметровий отвір завширшки. Поки його тимчасово закріпили колючим дротом.

В околицях Кузьниці Білостоцької також виявили підкопи під фундаментами, на яких стоїть паркан. На думку прикордонників, це справа рук білоруських колег або мігрантів, котрі отримали від них інструменти.

За словами прикордонників, пошкодженням стіни буде легше протидіяти після встановлення відеоспостереження та датчиків руху.

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Також польська прикордонна служба показала, як патрулюється дільниця у районі поста Михалово. На відео патрульна машина їде вздовж суцільної металевої огорожі заввишки близько 5 м.

У жовтні 2021 року парламент Польщі затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Йшлося про суму у $404 млн.

Джерело: RMF FM

Скріншот: Straż Graniczna

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