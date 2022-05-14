Наближений до Кремля олігарх розповів про невиліковну хворобу Путіна – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін невиліковно хворий. Скоріше за все, у нього рак.

Про це журналістам стало відомо з отриманого аудіозапису одного із наближених до Кремля російських олігархів. Зокрема, аудіозапис підтверджує, що Путін “важко хворий на рак крові”.

Хто саме виступив у ролі “кремлівського інформатора”, журналісти не повідомляють з міркувань його ж безпеки.

Відомо лише те, що зараз російський олігарх, який розсекретив ймовірне захворювання Путіна, перебуває за межами РФ.

Секретна записка ФСБ

Не так давно журналістам стало відомо про так звану надсекретну записку російських спецслужб, яку 13 березня нібито отримали керівники усіх регіональних штабів ФСБ РФ.

Цю інформацію підтвердив очільник авторитетного проекту розслідувань Bellingcat Христо Грозєв.

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– Записка наказувала регіональним керівникам не довіряти чуткам про невиліковний стан президента. Директорам також було доручено розвіяти будь-які чутки щодо цього, які можуть поширитися у місцевих підрозділах ФСБ. За словами джерела в одному з регіональних підрозділів, що ознайомилися з доповідною запискою, ця безпрецедентна вказівка ​​отримала зворотний ефект, – розповів Христо Грозєв.

Маючи на увазі “зворотний ефект” змісту записки, глава Bellingcat натякнув, що більшість співробітників ФСБ насправді повірили, що у Путіна серйозне і невиліковне захворювання.

Цілком можливо, що згаданий вище “кремлівський інформатор” і був одним із отримувачем такої записки.

Джерело: New Lines Magazine