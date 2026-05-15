Півфінали Євробачення 2026 стали одним із найнапруженіших етапів конкурсу, адже саме тут визначалися фіналісти, тоді як інші країни залишилися за бортом боротьби за трофей. За результатами двох півфіналів сформувався остаточний список держав, які не потрапили до гранд-фіналу.

Фінал Євробачення 2026: хто не пройшов

У першому півфіналі до фіналу відібрали Грецію, Фінляндію, Бельгію, Швецію, Молдову, Ізраїль, Сербію, Хорватію, Литву та Польщу.

Другий півфінал приніс не менш напружені результати. До фіналу пройшли Болгарія, Україна, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Водночас, серед тих, хто не виступатиме у фіналі Євробачення 2026 країни, чиї виступи цього року не змогли зачепити аудиторію настільки, щоб забезпечити прохід далі.

Які країни не пройшли у фінал Євробачення 2026:

Азербайджан;

Люксембург;

Вірменія;

Швейцарія;

Латвія;

Португалія;

Грузія;

Чорногорія;

Естонія;

Сан-Марино.

Їхні виступи виявилися різними за жанрами та сценічними підходами, однак, за оцінками голосування, цього разу їм не вдалося вирізнитися серед найсильніших. Деякі номери здалися глядачам класичними. Вони поступитися більш яскравим сценічним постановкам конкурентів.

Що кажуть букмекери перед фіналом

Після завершення півфіналів букмекерські прогнози оновилися. Серед головних фаворитів на перемогу називають представників Фінляндії, Австралії та Греції. Саме ці країни утримують найвищі шанси на тріумф у гранд-фіналі за прогнозами аналітиків ставок.

Водночас фінал Євробачення часто приносить несподівані результати, а голосування глядачів здатне суттєво змінити розклад сил усього конкурсу.

Окрім учасників, які пройшли через півфінали, у гранд-фінал Євробачення-2026 традиційно автоматично потрапляють країни так званої “великої п’ятірки” — найбільших фінансових донорів конкурсу, які забезпечують його організацію та мовлення.

Цьогоріч до них належать:

Німеччина;

Франція;

Італія;

Велика Британія.

Окремо до фіналу автоматично проходить країна-господарка конкурсу — Австрія, яка приймає Євробачення 2026 після перемоги свого представника на попередньому конкурсі.

Статус “великої п’ятірки” означає автоматичну кваліфікацію до фіналу. Це давня практика конкурсу, пов’язана з тим, що ці країни роблять найбільший внесок у фінансування Євробачення, забезпечуючи його проведення в нинішньому форматі.

Зміни у системі голосування

У 2026 році організатори оновили підхід до голосування в півфіналах. Основний акцент зроблено на посиленні балансу між глядацьким голосуванням і оцінками професійного журі, щоб зменшити ризики перекосів у результатах і вплив масових кампаній підтримки.

Формат відбору став більш контрольованим і структурованим, а роль журі — помітнішою у визначенні фіналістів.

