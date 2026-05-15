За колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка Династія під Києвом, внесли менш ніж половину застави.

Про це повідомляють Українська правда та проєкт Схеми (Радіо Свобода).

Яку заставу внесли за Єрмака

За інформацією джерел, близько 30 млн грн застави за Андрія Єрмака вніс футбольний тренер Сергій Ребров.

Наразі для звільнення колишнього керівника Офісу президента з-під варти внесено трохи більше ніж чверть від визначеної судом суми. Необхідно сплатити ще близько 95,4 млн грн, щоб застава була закрита повністю.

14 травня стало відомо, що Роза Тапанова внесла 8 млн грн застави, адвокат Сергій Свириба — 6,5 млн грн, актор та продюсер Григорій Гришкан — лише 666 грн.

У суді прокуратура наполягала на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 180 млн грн. Проте суд зменшив цю суму – до 140 млн застави.

Наразі гроші мають вносити на спеціальний депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), відкритий в органах Державної казначейської служби.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення ВАКС щодо запобіжного заходу.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Андрію Єрмаку – колишньому керівнику Офісу президента.

Після цього НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію понад 460 млн грн під час елітного будівництва у Київській області.

