У Києві чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку на вулиці Ігоря Турчина у Шевченківському районі. Інформація про це надійшла сьогодні вранці на спецлінію 102.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За даними правоохоронців, заявник повідомив про намір напустити природний газ у квартирі житлового будинку та влаштувати вибух.

Після отримання виклику на місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, вибухотехніки та кінологи столичного главку поліції.

Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та оперативно перекрили газопостачання, щоб не допустити можливих наслідків.

– Оперативники також швидко встановили квартиру, в якій перебував чоловік. Він зачинився всередині помешкання й через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також заявляв про наявність гранати, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели перемовини з чоловіком, після чого він вийшов із квартири.

Порушником виявився 40-річний місцевий житель. Під час обшуку в його помешканні вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Наразі чоловіка доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин інциденту.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, у Запоріжжі в одній із квартир багатоповерхового будинку стався вибух гранати. Унаслідок детонації загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

