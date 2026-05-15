У Києві чоловік погрожував відкрити газ у квартирі та підірвати будинок
- У Києві чоловік заявив про намір влаштувати вибух газу у квартирі багатоповерхівки.
- Поліція евакуювала мешканців будинку, під час обшуку квартири вибухонебезпечних предметів не виявила.
У Києві чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку на вулиці Ігоря Турчина у Шевченківському районі. Інформація про це надійшла сьогодні вранці на спецлінію 102.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.
За даними правоохоронців, заявник повідомив про намір напустити природний газ у квартирі житлового будинку та влаштувати вибух.
Після отримання виклику на місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, вибухотехніки та кінологи столичного главку поліції.
Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та оперативно перекрили газопостачання, щоб не допустити можливих наслідків.
– Оперативники також швидко встановили квартиру, в якій перебував чоловік. Він зачинився всередині помешкання й через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також заявляв про наявність гранати, – йдеться у повідомленні.
Поліцейські провели перемовини з чоловіком, після чого він вийшов із квартири.
Порушником виявився 40-річний місцевий житель. Під час обшуку в його помешканні вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Наразі чоловіка доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин інциденту.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
