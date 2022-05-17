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Факти / Світ / Росія

Росія використовує дітей для пропаганди, щоб виправдати звірства в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія використовує дітей для пропаганди, щоб виправдати звірства в Україні

Країна-агресор Російська Федерація використовує маленьких дітей для z-пропаганди, намагаючись виправдати звірства своїх солдатів на території України. Зокрема, загарбники експлуатують 8-річного хлопчика Альошу, про якого знімають сюжети та показують на прокремлівських телеканалах.

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко спростував чергові московські фейки. Російські найманці знімають сюжети про те, що нібито цей хлопчик вибігає, щоб привітати окупаційні війська, які прямують через Білгородську область РФ у напрямку України.

Російські засоби масової інформації використовують й інших маленьких дітей, які начебто підтримують агресивні наміри Кремля проти України.

Нещодавно також з’явилися прокремлівські фейки про те, що начебто пораненим українським захисникам на Азовсталі у Маріуполі дали можливість евакуюватися до “ДНР”. Російська пропаганда поширила неправдиву інформацію про те, що наші бійці начебто погодилися на цю пропозицію, проте це брехня.

Українська сторона не надавала офіційного підтвердження на поширені російські фейки. Мирних жителів України закликають довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти сумнівну інформацію.

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Фото: Pixabay

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