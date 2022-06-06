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Факти / Світ / Росія

Телепортацію ще не опанували: Лаврова таки не пустили в Сербію

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Телепортацію ще не опанували: Лаврова таки не пустили в Сербію
Фото: Depositphotos

Спільними “зусиллями” трьох країн ЄС офіційний візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії було зірвано.

Вранці 6 червня в МЗС Росії підтвердили, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія не дали дозволу на проліт літака міністра, який 6-7 червня мав відвідати Белград.

6-7 червня у Лаврова був запланований візит до “дружньої РФ” Сербії.

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– Ці повідомлення відповідають дійсності… Здатності до телепортації наша дипломатія ще не опанувала, – прокоментували у міністерстві.

Скандальну ситуацію не змогла не прокоментувати і речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона звинуватила Болгарію, Північну Македонію та Чорногорію у тому, що, закриваючи повітряний простір для російських дипломатів, вони “закрили черговий канал зв’язку”.

Сам Сергій Лавров такий акт дипломатичного приниження коментувати не став.

Нагадаємо, про те, що одразу три країни закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, стало відомо 5 червня.

У понеділок, 6 червня, він мав прибути із Москви до Белграда. Сербія, яка підтримує тісні зв’язки з Росією, після початку повномасштабної війни в Україні не приєдналася до західних санкцій проти Москви.

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