“Зібрався” у Сербію: відразу три країни ЄС відмовили Лаврову у перетині повітряного простору

Червень, 05 в 20:54

Одразу три країни закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. 6-7 червня у нього заплановано візит до “дружньої РФ” Сербії.

За даними сербської газети Вечірні новини, йдеться про такі країни, як Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія. Вони також опублікували фрагмент чорногорського документа, в якому йдеться про відмову Лаврову.

Зараз дивляться

Таким чином, за логістику візиту Лаврова візьметься президент Сербії Олександр Вучич особисто.

Ситуацію вже прокоментувала прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич, назвавши її “неймовірною та винятково складною”.