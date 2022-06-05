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“Зібрався” у Сербію: відразу три країни ЄС відмовили Лаврову у перетині повітряного простору

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
“Зібрався” у Сербію: відразу три країни ЄС відмовили Лаврову у перетині повітряного простору
Фото: Depositphotos

Одразу три країни закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. 6-7 червня у нього заплановано візит до “дружньої РФ” Сербії.

За даними сербської газети Вечірні новини, йдеться про такі країни, як Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія. Вони також опублікували фрагмент чорногорського документа, в якому йдеться про відмову Лаврову.

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Таким чином, за логістику візиту Лаврова візьметься президент Сербії Олександр Вучич особисто.

Ситуацію вже прокоментувала прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич, назвавши її “неймовірною та винятково складною”.

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