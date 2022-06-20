ЄС ще на рік продовжив санкції проти РФ через анексію Криму

Червень, 20 в 13:36

20 червня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій, введених ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2023 року.

Ці обмежувальні заходи щодо Росії Євросоюз запровадив ще у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із тимчасово окупованого півострова до країн ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції, а також на надання туристичних послуг.

Крім того, санкції стосуються експорту певних товарів і технологій для кримських компаній або для їх використання у Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для розвідки, розробки родовищ та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

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– Росія ще більше порушила суверенітет та територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою загарбницькою війною, яку ЄС продовжує найрішучіше засуджувати. Він закликає Росію негайно припинити свої невибіркові напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також негайно і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – йдеться в заяві Ради ЄС.

З 24 лютого Євросоюз запродив вже шість пакетів санкцій проти РФ, які спрямовані на те, щоб зупинити фінансуння війни проти Укрїни.

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Джерело: consilium.europa.eu