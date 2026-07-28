Президент США Дональд Трамп виступить з промовою на похороні американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Про це повідомляє ABC News.

Промова Трампа на похороні Грема

За сенатором Ліндсі Грема, який став одним із найвпливовіших політиків як у США, так і за кордоном, виголосять прощальну промову під час поминальних служб по всьому Вашингтону.

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Команда Збройних сил США доставить тіло Грема до Капітолію на знак визнання його служби у Військово-повітряних силах. Там республіканець прослужив понад 30 років.

Пізніше у Вашингтонському національному соборі відбудеться похоронна служба за участю законодавців та іноземних лідерів, що свідчитиме про його статус на світовій арені.

Очікується, що президент США Дональд Трамп виступить з промовою в соборі, зазначають у виданні. Крім цього, виступить американський віцепрезидент Джей Ді Венс.

Президент Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський також будуть присутніми під час прощання.

Поховання відбудеться в його рідному штаті Південна Кароліна в середу, 29 липня.

Сенатор Ліндсі Грем помер 11 липня у Вашингтоні у своєму будинку, ймовірно, від розриву аорти, згідно з попередніми даними. Тоді він нещодавно повернувся після візиту до України. Йому був 71 рік.

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