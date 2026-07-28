Трамп виголосить прощальну промову на похороні сенатора Грема
- Президент США Дональд Трамп виступить із прощальною промовою на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема у Вашингтонському національному соборі.
- У поминальних службах також візьмуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, іноземні лідери та законодавці, після чого політика поховають 29 липня в його рідному штаті Південна Кароліна.
Президент США Дональд Трамп виступить з промовою на похороні американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема.
Про це повідомляє ABC News.
Промова Трампа на похороні Грема
За сенатором Ліндсі Грема, який став одним із найвпливовіших політиків як у США, так і за кордоном, виголосять прощальну промову під час поминальних служб по всьому Вашингтону.
Команда Збройних сил США доставить тіло Грема до Капітолію на знак визнання його служби у Військово-повітряних силах. Там республіканець прослужив понад 30 років.
Пізніше у Вашингтонському національному соборі відбудеться похоронна служба за участю законодавців та іноземних лідерів, що свідчитиме про його статус на світовій арені.
Очікується, що президент США Дональд Трамп виступить з промовою в соборі, зазначають у виданні. Крім цього, виступить американський віцепрезидент Джей Ді Венс.
Президент Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський також будуть присутніми під час прощання.
Поховання відбудеться в його рідному штаті Південна Кароліна в середу, 29 липня.
Сенатор Ліндсі Грем помер 11 липня у Вашингтоні у своєму будинку, ймовірно, від розриву аорти, згідно з попередніми даними. Тоді він нещодавно повернувся після візиту до України. Йому був 71 рік.