Після російської атаки та затоплення іноземного судна GOLDEN LEO біля Одеси українські служби перевіряють акваторію Чорного моря на можливе забруднення.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Моніторинг Чорного моря після затоплення GOLDEN LEO

Зауважимо, що 19 липня судно GOLDEN LEO із вантажем кукурудзи зазнало російської атаки під час виходу з порту Одеської області.

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Унаслідок удару судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан.

26 липня корабель затонув приблизно за 5 морських миль від узбережжя Одеси.

Внаслідок атаки загинули 10 людей.

Після інциденту в Одеській обласній військовій адміністрації провели позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі в акваторії Чорного моря здійснюють постійний моніторинг, щоб оцінити наслідки затоплення судна для довкілля та безпеки судноплавства.

Особливу увагу приділяють контролю за можливим витоком паливно-мастильних матеріалів у морське середовище.

До роботи залучили представників ДСНС в Одеській області, Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, Адміністрації морських портів України, Українського наукового центру екології моря, Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Держпродспоживслужби та інших профільних установ.

Громадам уздовж узбережжя доручили постійно стежити за станом акваторії. Також уточнили ресурси для оперативного реагування у разі виявлення навіть незначних проявів забруднення.

Усі необхідні сили та засоби готові залучити для локалізації та ліквідації можливих наслідків.

Що відомо про атаку на GOLDEN LEO

Судно GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау російські війська атакували 19 липня поблизу Одеси. На момент удару воно виходило з українського порту після завантаження кукурудзою.

Серед загиблих – дев’ять членів екіпажу: четверо громадян Індії та п’ятеро громадян Сирії. Також загинув український лоцман філії Дельта-лоцман ДП АМПУ.

Вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати.

Ситуація з наслідками затоплення судна залишається на постійному контролі Одеської ОВА, Адміністрації морських портів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Україна звинуватила РФ у навмисних атаках на зерновий експорт.

Від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1 тис. об’єктів портової інфраструктури та 232 цивільні судна.

Російські удари по чорноморських портах уже позначилися на світових цінах на пшеницю.

Раніше Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія за десять днів отримала дипломатичні демарші від трьох держав.

У СЗР вважають, що це свідчить про посилення міжнародної ізоляції Росії.

Фото: Адміністрація морських портів України

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