За обстріл Запорізької АЕС під час її захоплення на початку повномасштабного вторгнення суд заочно засудив шістьох командирів Росгвардії до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Командирів Росгвардії засудили за обстріл Запорізької АЕС у 2022 році

Як встановив суд, вночі проти 4 березня 2022 року російські війська штурмували Запорізьку атомну електростанцію, застосовуючи танки та важку бронетехніку.

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Під час атаки окупанти кілька годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива.

Через обстріли на території ЗАЕС виникла пожежа, були пошкоджені критично важливі мережі та комунікації. Російські військові також не допускали рятувальників до ліквідації займання, а персонал станції залишався заблокованим на робочих місцях.

За висновками експертів, такі дії могли призвести до руйнування захисних бар’єрів реакторів і масштабного викиду радіоактивних речовин.

Суд встановив, що штурмом Запорізької АЕС керували двоє генерал-майорів і четверо командирів батальйонних тактичних груп Росгвардії, які координували дії підрозділів та забезпечували застосування зброї під час захоплення станції.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури всіх шістьох визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни.

Кожному призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалили за процедурою спеціального судового розгляду (заочно).

Нагадаємо, що 14 липня 2026 року Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на резервні дизель-генератори, що забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

Згодом електропостачання вдалося відновити.

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