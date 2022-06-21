У Кремлі відкрито погрожують Литві через заборону транзиту до Калінінградської області

Червень, 21 в 16:01

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев почав відкрито погрожувати Литві через заборону транзиту санкційних товарів до Калінінградської області.

Він назвав це рішення “ворожими діями” та заявив, що “Росія на них, безумовно, відреагує”.

— Відповідні заходи опрацьовуються у міжвідомчому форматі та будуть вжиті найближчим часом. Їхні наслідки серйозно негативно вплинуть на населення Литви, — сказав Патрушев.

З 18 червня Литовська залізниця перестала пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

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Офіційний Вільнюс пояснив заборону отриманням роз’яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених до ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Попередньо заборона торкнеться 40−50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між Калінінградською областю та рештою РФ.

Після обмеження транзиту російське МЗС викликало тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене та посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерера. Від них вимагали “негайного скасування рестрикцій”, пообіцявши заходами у відповідь в разі відмови.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не займається блокадою Калінінградської області та ніяк не інтерпретує санкції ЄС проти Росії.