У Росії горів нафтопереробний завод

Червень, 22 в 10:39

22 червня в Ростовській області РФ горів Новошахтинський нафтопереробний завод.

Інформація про це з’явилась у мережі.

Очевидці зафільмували момент, як після прольоту безпілотника спалахнула пожежа.

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Місцеві Telegram-спільноти з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють, що безпілотник поцілив у перший котел заводу.

За наявною інформацією, спалахнув теплообмінник. Вогонь охопив 50 кв. м площі.

Пожежу вже локалізували. Попередньо, постраждалих немає.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на дані ЗМІ зазначив, що Новошахтинський нафтопереробний завод раніше пов’язували затриманим СБУ Віктором Медведчуком.